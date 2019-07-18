09 Августа 2020
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Политика
Дональд Трамп FaceApp (2019) | Фото:PhoneArena

Американский сенатор попросил ФБР проверить "русское приложение" FaceApp

Пока пользователи сети веселятся, выкладывая свои фотки в образе "стариков", американский сенатор-демократ Чак Шумер призвал ФБР провести расследование того, как разработанное российскими программистами приложение FaceApp использует данные.

Time отмечает, что приложение FaceApp испытывает новую волну популярности, которую обеспечили знаменитости и сетевые инфлюэнсеры, поделившиеся своими обработанными нейросетями фотографиями. При этом приложение появилось еще в 2017 году.

Шумера беспокоит конкретно тот факт, что приложение разработано русскими, и он хочет знать, как оно использует данные американцев. И, в частности, не имеют ли разработчики связи с российским правительством. Сенатор беспокоится, что тысячи людей загружают для обработки свои фотографии, что может привести к созданию приличной базы реальных изображений пользователей.  

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Американский сенатор попросил ФБР проверить "русское приложение" FaceApp

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Теги: faceapp, чак шумер, приложение, русские хакеры



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