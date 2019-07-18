Суд вынес приговор по делу о конфликте полицейских и клиентов магазина в закрытом уральском городе

Суд в Новоуральске вынес приговор 28-летнему местному жителю. Его признали виновным в ряде преступлений против представителей власти.

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Напомним, все случилось 23 февраля этого года в одном из магазинов закрытого города: у нескольких посетителей торговой точки, находившихся в состоянии алкогольного опьянения, вышел конфликт с прибывшими по вызову сотрудниками ДПС ГИБДД. Позже клиенты были доставлены в местный отдел полиции.

Как сообщили Накануне.RU в СКР по Свердловской области, расследование показало, что дебошир применил физическое насилие к прибывшему полицейскому. Также мужчина, будучи недовольным законными действиями стражей порядка, публично оскорбил силовиков.

Как отметили в следствии, подсудимый полностью признал вину в содеянном. Новоуральский городской суд вынес свой приговор: по совокупности преступлений агрессору назначено 3 года и 1 месяц лишения свободы условно, с испытательным сроком 3 года.