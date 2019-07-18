09 Августа 2020
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Мисс Москва 2015 Оксана Воеводина (2019) | Фото:Instagram.com

Бывший король Малайзии развелся с "Мисс Москва" через месяц после рождения ребенка

Не успели поклонники Instagram-звезды, обладательницы титула "Мисс Москва 2015" Оксаны Воеводиной (26) порадоваться за рождение у девушки первенца (в начале июня она родила сына в одной из немецких клиник), как пришла новость о расставании Оксаны и ее 49-летнего супруга, бывшего короля Малайзии Мухаммада V Фариса.

О причинах развода, который, якобы, состоялся в конце июня, не сообщается. При этом малазийская пресса транслирует слухи о недовольстве семьи Мухаммада россиянкой.

Свадьба состоялась совсем недавно – в ноябре 2018 года пара гуляла на шикарном торжестве в Москве. О праздновании в Малайзии ничего не известно, как и о фактическом заключении брака: было ли оно, и если да, то в какой стране зарегистрировано?

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Российская пресса много писала о том, что Мухаммад, якобы, отрекся от престола ради брака с Воеводиной. Но его нахождение на троне было не совсем таким, каким его представляют в России: Мухаммад являлся избранным королем, полномочия которого (в основном, представительские функции) действуют пять лет без права повторного избрания. Короля выбирают из числа султанов девяти штатов, входящих в состав страны. Право стать султаном штата передается по наследству, и Мухаммад таковым остался, правда, с самим его наследованием титула имеется коллизия, так что и тут его положение не слишком устойчиво.

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Бывший король Малайзии развелся с "Мисс Москва" через месяц после рождения ребенка

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Теги: оксана воеводина, первенец, король малайзии, конкурс красоты, развод



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