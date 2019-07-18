09 Августа 2020
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Общество В России
Москва-сити, Москва (2018) | Фото: nakanune.ru

Ученый спрогнозировал аномальную жару в России в ближайшие пять лет

В ближайшие пять лет в России может установиться аномально жаркая погода. Причем вероятность температурной аномалии высокая.

Об этом ТК "Звезда" рассказал старший научный сотрудник Института физики атмосферы имени Обухова РАН, климатолог Александр Чернокульский.

По мнению эксперта, климатические изменения могут установиться в России на длительное время из-за прихода блокирующего циклона. Климатолог пояснил, что в сейчас в Европе температуры уже поднимаются до 42–44 градусов тепла. При этом в России, напротив, достаточно холодно.

По его словам, это один процесс: когда устанавливается блокирующий антициклон, в одной его части происходит заток тепла, в другой - заток холода.

Ранее представители американского космического агентства сообщили, что с 1880 года, по их данным, все чаще фиксируются температурные аномалии. Так, года с температурными рекордами следуют по нарастающей: 1995, 1997, 1998, 2005 и 2010.

В NASA предупредили о сильной засухе и беспрецедентно высокой температуре в некоторых регионах планеты.

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Ученый спрогнозировал аномальную жару в России в ближайшие пять лет

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Теги: жара, россия, александр чернокульский



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