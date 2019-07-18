09 Августа 2020
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Политика
Владимир Гройсман (2016) | Фото: newstes.ru

Гройсман обвинил Порошенко и его партию во лжи

Украинский премьер-министр Владимир Гройсман обвинил партию экс-президента страны Петра Порошенко во лжи при проведении предвыборной кампании. Об этом Гройсман написал в Facebook.
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По его ощущению, в последние недели в СМИ была запущена целенаправленная грязная политтехнологическая игра.

"Ее суть такова: "Не голосуйте за демократические партии, потому что они - непроходимые, а голосуйте только за одну партию - Петра Порошенко". Это попытка заморочить людям голову и выдать совершенно другую реальность", - заявил Гройсман.

Он призвал не обманывать людей и припомнил Порошенко то, что тот "хотел построить по стране сетку по скупке голосов" на президентских выборах, но МВД не дало ему этого сделать. И призвал МВД снова поломать Порошенко игру.

В партии Порошенко "Европейская солидарность" жестко отреагировали на слова Гройсмана. В пресс-службе заявили, что Гройсман "целиком и полностью обязан своим карьерным ростом" партии. Также там отметили, что, по всем опросам, партия самого премьера "Украинская стратегия Гройсмана" не преодолевает пятипроцентный барьер, но при этом "распыляет голоса проевропейски ориентированных избирателей и увеличивают бонус для пятой колонны". Фактически это означает, что Гройсман прав в той части, где критикует партию Порошенко в попытке присвоить себе статус единственной проходной прозападной партии.

Напомним, в июне Гройсман призвал Порошенко вместе со своей партией "уйти в прошлое". В отличие от партии Гройсмана, она проходит в парламент, но едва преодолевает 5%. Выборы в Раду пройдут в ближайшее воскресенье, 21 июля.

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Гройсман обвинил Порошенко и его партию во лжи

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Теги: Украина, Петр Порошенко, Владимир Грйсман



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