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Происшествия Центральный ФО В России
аэс, большой щит управления, диспетчерская (2004) | Фото: Накануне.ru

Три отключившихся энергоблока Калининской АЭС могут вернуться в строй 19 июля

Три отключившихся энергоблока Калининской атомной электростанции (Тверская область) могут быть введены в строй уже в пятницу, 19 июля. В Единой диспетчерской дежурной службе Удомли (город, в котором находится АЭС) ТАСС сообщили, что подключение произойдет после выяснения причин инцидента на станции. "Как выясним причины, так и будем смотреть, какие энергоблоки, и в какой последовательности будут включаться. Включение энергоблоков, предварительно, ожидается до 19 июля", - сказали в центре.

Напомним, утром в четверг, 18 июля, в результате короткого замыкания в одном из трансформаторов тока на открытом распределительном устройстве Калининской АЭС отключились высоковольтные линии электропередач "Белозерская" (750 кВ), "Опытная" (750 кВ). Как следствие – отключены от сети энергоблоки №1, 2 и 4. Всего на станции четыре энергоблока.

"Реакторные установки энергоблоков №1 и 2 разгружены, реакторная установка энергоблока №4 остается на тепловой мощности и готова к набору нагрузки. Энергоблок №3 находится в работе. Отключение энергоблоков 1, 2 и 4 от сети не связано с основным оборудованием энергоблоков. Радиационный фон на станции и прилегающей территории остается без изменений и находится на уровне естественных фоновых природных значений", - сообщили Накануне.RU в пресс-службе "Росэнергоатома".

Калининская АЭС расположена на севере Тверской области в 125 км от города Тверь. Расстояние до Москвы — 330 км, до Санкт-Петербурга — 400 км. Площадка АЭС находится на южном берегу озера Удомля.

Через открытое распределительное устройство Калининская атомная станция выдает мощность в Объединенную энергосистему Центра по высоковольтным линиям на Тверь, Москву, Санкт-Петербург, Владимир, Череповец. Благодаря своему географическому расположению станция осуществляет высоковольтный транзит электроэнергии.

Установленная мощность Калининской АЭС – 4000 МВт. Станция состоит из двух очередей. Каждая очередь включает в себя два энергоблока, мощностью 1000 мегаватт.

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Три отключившихся энергоблока Калининской АЭС могут вернуться в строй 19 июля

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Теги: калининская аэс, энергоблок, авария



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