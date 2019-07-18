В 2020 году в Екатеринбурге начнется строительство трамвайных веток в Солнечный и Академический районы

В мэрии Екатеринбурга подвели итоги общественных слушаний по проектам строительства трамвайных линий в двух перспективных жилых районах - Солнечном и Академическом.

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Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе городской администрации, принято решение построить трамвайную линию в микрорайон Солнечный, связав его с соседним Вторчерметом. Планируется, что новая ветка станет первой очередью перспективной линии, ведущей в район строящегося Аутлет-центра с организацией транспортно-пересадочного узла. Она будет проложена по улицам 2-й Новосибирской и Лучистой с конечной станцией в районе перекрестка улиц Лучистая и Чемпионов. Протяженность пути составит 1,8 километра, на линии будет четыре остановки.

Реализация данного проекта предполагает реконструкцию существующей улично-дорожной сети, в том числе улиц 2-ой Новосибирской и Лучистой, а также нескольких перекрестков.

В свою очередь, трамвайная линия в Академическом предназначена для связи этого жилого района с центральной частью Екатеринбурга. Этот проект предполагает устройство 11 трамвайных остановок и регулируемых пешеходных переходов. Его реализация потребует серьезного изменения улично-дорожной сети юго-западной части уральской столицы.

Как уточнили в мэрии, начало строительства обеих трамвайных веток планируется уже в 2020 году.