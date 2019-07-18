В 2020 году в Екатеринбурге начнется строительство трамвайных веток в Солнечный и Академический районы

09 Августа 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Максим Шевченко - про митинги в Хабаровске

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Общество Свердловская область
транспорт, общественный транспорт, трамвай (2017) | Фото: Накануне.RU

В 2020 году в Екатеринбурге начнется строительство трамвайных веток в Солнечный и Академический районы

В мэрии Екатеринбурга подвели итоги общественных слушаний по проектам строительства трамвайных линий в двух перспективных жилых районах - Солнечном и Академическом.
Читайте также:

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе городской администрации, принято решение построить трамвайную линию в микрорайон Солнечный, связав его с соседним Вторчерметом. Планируется, что новая ветка станет первой очередью перспективной линии, ведущей в район строящегося Аутлет-центра с организацией транспортно-пересадочного узла. Она будет проложена по улицам 2-й Новосибирской и Лучистой с конечной станцией в районе перекрестка улиц Лучистая и Чемпионов. Протяженность пути составит 1,8 километра, на линии будет четыре остановки.

Реализация данного проекта предполагает реконструкцию существующей улично-дорожной сети, в том числе улиц 2-ой Новосибирской и Лучистой, а также нескольких перекрестков.

екатеринбург академический(2012)|Фото: Накануне.ru

В свою очередь, трамвайная линия в Академическом предназначена для связи этого жилого района с центральной частью Екатеринбурга. Этот проект предполагает устройство 11 трамвайных остановок и регулируемых пешеходных переходов. Его реализация потребует серьезного изменения улично-дорожной сети юго-западной части уральской столицы.

Как уточнили в мэрии, начало строительства обеих трамвайных веток планируется уже в 2020 году.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

В 2020 году в Екатеринбурге начнется строительство трамвайных веток в Солнечный и Академический районы

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: Солнечный, Академический, трамвай, Екатеринбург



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети


Новости партнеров