09 Августа 2020
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Политика Тюменская область Уральский ФО
(2006) | Фото: Накануне.ru

Молодой кинематографист преодолел более трех тысяч километров автостопом ради проекта "Снять за 72 часа"

19 июля в тюменском молодежном театральном центре "Космос" состоится закрытие конкурса для молодых кинематографистов "Снять за 72 часа", сообщили Накануне.RU организаторы.

В 15.00 зрителям покажут работы, которые борются за победу. А в 19.00 состоится церемония награждения. Будет объявлен лучший фильм и победители по номинациям: лучший оператор, лучший режиссер, лучший сценарий и лучший продюсер.

Отметим, что участие в проекте приняли 150 кинематографистов из 23 регионов России. Участники проекта создают короткометражные фильмы. Один из конкурсантов - 23-летний создатель комиксов Никита из Улан-Уде добирался до Тюмени автостопом ради того, чтобы принять участие в проекте. Он преодолел три с половиной тысячи километров за пять дней. Днем Никита ехал, ночью шел. За весь путь он сделал только две остановки на ночлег: в Кемерово и Новосибирске.

Сейчас он работает в качестве продюсера в одной из команд проекта. Всего участники проекта сейчас снимают 31 короткометражный фильм.

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Молодой кинематографист преодолел более трех тысяч километров автостопом ради проекта "Снять за 72 часа"

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Теги: кинематографист, снять за 72 часа, конкурс, проект



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