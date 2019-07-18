Молодой кинематографист преодолел более трех тысяч километров автостопом ради проекта "Снять за 72 часа"

19 июля в тюменском молодежном театральном центре "Космос" состоится закрытие конкурса для молодых кинематографистов "Снять за 72 часа", сообщили Накануне.RU организаторы.

В 15.00 зрителям покажут работы, которые борются за победу. А в 19.00 состоится церемония награждения. Будет объявлен лучший фильм и победители по номинациям: лучший оператор, лучший режиссер, лучший сценарий и лучший продюсер.

Отметим, что участие в проекте приняли 150 кинематографистов из 23 регионов России. Участники проекта создают короткометражные фильмы. Один из конкурсантов - 23-летний создатель комиксов Никита из Улан-Уде добирался до Тюмени автостопом ради того, чтобы принять участие в проекте. Он преодолел три с половиной тысячи километров за пять дней. Днем Никита ехал, ночью шел. За весь путь он сделал только две остановки на ночлег: в Кемерово и Новосибирске.

Сейчас он работает в качестве продюсера в одной из команд проекта. Всего участники проекта сейчас снимают 31 короткометражный фильм.