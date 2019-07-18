Олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Маргарита Мамун впервые станет мамой

23-летняя чемпионка Олимпийских игр в Рио (личное многоборье в художественной гимнастике) Маргарита Мамун и 31-летний пловец Александр Сухоруков ждут первенца. Об этом спортсменка сообщила на своей странице в Instagram, опубликовав фото с океанского пляжа. На снимке Александр обнимает Маргариту, по округлившейся фигуре которой все сразу становится ясно: гимнастка ждет ребенка, и срок уже весьма внушительный.

Кстати, в этом году впервые стала мамой и Яна Кудрявцева – серебряный призер Рио. Долгое время Мамун и Кудрявцева были лидерами российской сборной по художественной гимнастике, но после Олимпиады одна за другой объявили о завершении спортивной карьеры. Теперь в национальной сборной царствуют сестры Аверины и Александра Солдатова.

Предложение Александр сделал Маргарите очень необычно. В 2016 году, на Балу олимпийцев в Манеже, он встал на одно колено прямо перед многочисленными камерами репортеров. Рита ответила на столь трогательное признание согласием. Маргарита и Александр начали встречаться в 2013 г. После Олимпиады в Рио в 2016 г. Сухоруков в одном из интервью признался, что начал задумываться о свадьбе.