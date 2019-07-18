09 Августа 2020
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Происшествия Дальневосточный ФО В России
космодром Восточный (2016) | Фото: deita.ru

Возбуждено новое дело о хищениях на "Восточном": предприниматель "забыл" поставить на космодром оборудование

Возбуждено новое уголовное дело о хищениях при строительстве космодрома "Восточный".

Факт хищения бюджетных средств выявила Военная прокуратура Хабаровского гарнизона в ходе проверки исполнения гособоронзаказа.

ООО "Строй-Формат ДВ" не выполнило взятые на себя обязательства по поставке вентиляционного оборудования на космодром. Генеральный директор общества присвоил себе полученный аванс. Ущерб оценивается в размере 5,3 млн рублей, сообщает Regnum.

Напомним, строительство "Восточного" сопровождалось скандалами и возбуждением множества уголовных дел. Первый раз космодром прогремел в СМИ в связи с задержкой зарплат в 2013 г. Тогда же Дмитрий Рогозинпроинспектировал стройку.

В 2014 г. было выявлено отставание по срокам на два месяца. Затем Счетная палата выявила хищения в особо крупных размерах. В начале 2015 г. ведомство выявило растрат на 13 млрд руб.

В конце прошлого года в Москве и Ставропольском крае были возбуждены уголовные дела в отношении одного из субподрядчиков строительства космодрома "Восточный". Его подозревают в растрате и использовании поддельных документов.

В июне 2018 года экс-главу строившей космодром Восточный компании приговорили к условному сроку. В "ТМК" заявили о том, что причиной задолженности в 96 миллионов рублей перед приморскими строителями являются действия предыдущего директора Виктора Гребнева, который покупал яхты и строил особняк.

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Возбуждено новое дело о хищениях на "Восточном": предприниматель "забыл" поставить на космодром оборудование

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Теги: космодром восточный, хищения, строй-формат дв



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