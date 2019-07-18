09 Августа 2020
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Общество Пермский край
Ключи от квартиры (2017) | Фото: gztslovo.ru

В Прикамье в январе – мае введено на 3,2% больше жилья, чем за аналогичное время прошлого года

За первые пять месяцев этого года в Прикамье застройщики сдали на 3,2% больше жилья, чем за аналогичный период прошлого года. Застройщики, по данным Пермьстата, за это время сдали 314,3 тыс. "жилых" "квадратов", сообщили Накануне.RU в пресс-службе краевого правительства.
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Годовой план ввода жилья составляет 1 млн "квадратов". В 2019 году застройщики планируют ввести 60 многоквартирных домов общей площадью 560 тыс. кв. м. Более 400 тыс. кв. м должно составить индивидуальное жилищное строительство.

Пермьстат опубликовал показатели, характеризующие жилищный фонд Пермского края в 2018 году. На конец прошлого года общая площадь жилищного фонда в крае составила 62,9 млн "квадратов", тогда как на конец 2017-го – 61,8 млн кв. м. Таким образом, за год общая площадь жилищного фонда увеличилась на 1 млн кв. м или на 1,7%.

Рост объёмов жилищного строительства – один из приоритетов реализуемой шесть лет государственной программы Пермского края "Градостроительная и жилищная политика, создание условий для комфортной городской среды" и реализуемого с 2019 года национального проекта "Жильё и городская среда".

Отметим, ранее Пермьстат опубликовал сведения о средней фактической стоимости строительства одного "квадрата" общей площади жилых помещений во введенных в эксплуатацию жилых домах квартирного типа. В 2018 году она составила 40 тыс. 819 руб.

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В Прикамье в январе – мае введено на 3,2% больше жилья, чем за аналогичное время прошлого года

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Теги: Пермьстат, жильё



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