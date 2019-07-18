09 Августа 2020
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Наука и техника За рубежом
Чандраян-2 (2019) | Фото:Wikimedia Commons

Индия может запустить лунную миссию "Чандраян-2" уже в эти выходные

Индийское космическое агентство, вероятно, запустит 21 или 22 июля ракету с автоматической станцией "Чандраян-2", которая должна будет изучать Луну. Изначально старт был назначен на 15 июля, но потом его перенесли, а потом - еще раз, из-за технических неполадок. Индийские специалисты хотят запустить миссию сейчас, поскольку Луна находится в удачной позиции по отношению к Земле. Следующее "стартовое окно", как отмечают источники, появится лишь в сентябре, передает РИА Новости.

"Чандраян-2" является одним из самых амбициозных проектов космической программы Индии, она является продолжением индийской лунной программы, начатой аппаратом "Чандраян-1", который был отправлен к Луне в октябре 2008 года. Этот аппарат проработал на лунной орбите 312 дней, а также отправил неё поверхность ударный зонд. "Чандраян-2", в свою очередь, является более сложным проектом, поскольку предусматривает посадку и доставку на Луну небольшого ровера, который в течение одного лунного дня (14 земных суток) будет заниматься изучением минералогического и элементного состава её поверхности.

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Индия может запустить лунную миссию "Чандраян-2" уже в эти выходные

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Теги: Чандраян-2, индия, лунная миссия



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