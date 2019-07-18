Уходящая с поста британского премьера Мэй вспомнила слова Путина в своей прощальной речи

Уходящий премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила о несогласии с мнением президента России Владимира Путина об устаревании либеральной системы. Такое заявление она сделала во время своей прощальной речи в Королевском институте международных отношений.

Напомним, недавно Путин назвал либеральную идею изжившей себя.

Мэй в своем выступлении вспомнила эти слова. Она отметила, что экономический успех либеральных Франции, Великобритании и Германии не сравним с Россией.

Также уходящий премьер заявила, что слова российского президента о противоречащих интересам большинства граждан либеральных идеях являются вызовом для Евросоюза. По мнению Мэй, странам приходится сталкиваться с ним каждый день, пишет ПолитЭксперт.

Ранее сообщалось, что Владимир Путин и Тереза Мэй провели довольно жесткий разговор по ситуации вокруг "дела Скрипалей".