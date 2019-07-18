750 млн на конгресс-холл в Екатеринбурге нужны, чтобы рассчитаться со строителями

Свердловские законодатели из комитета по промышленной, инновационной политике и предпринимательству одобрили решение об увеличении уставного капитала дочернего акционерного общества "Уральский выставочный центр" на 751,6 млн. рублей, чтобы рассчитаться со строителями.

Как ранее сообщало Накануне.RU, деньги направлены на осуществление капитальных вложений в строительство конгресс-центра Международного выставочного центра "Екатеринбург-ЭКСПО".

По словам председателя профильного комитета заксобрания Альберта Абзалова, дополнительные средства понадобились для того, чтобы оплатить подрядчикам выполненную работу.

"Строители так и работают – сначала делают, а потом получают деньги, - пояснил Накануне.RU депутат областного парламента. – Учитывая, что статус этого мероприятия был очень высоким [из-за приезда президента], затраты на конгресс-холл выросли, в том числе из-за новых требований ФСО [Федеральная служба охраны, отвечающая за безопасность первых лиц государства], которых очень много появилось".

Напомним, что этот объект был сдан в эксплуатацию 17 июня нынешнего года и принял GMIS-2019, на открытии которого с 10-минутной речью выступил Владимир Путин, после чего покинул мероприятие. Строила "конгрессник" компания "Синара-Девелопмент", израсходовано почти 10 млрд руб., из них 6,25 млрд – из регионального бюджета.