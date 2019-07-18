Москвичке грозит уголовное дело за покупку препарата для неизлечимо больного сына

Жительницу Москвы Елену Боголюбову подозревают в контрабанде психотропных веществ.

Женщина заказала в интернете противосудорожный препарат для своего тяжелобольного ребенка. При получении посылки ее удерживали в почтовом отделении в течении семи часов.

В полиции заявили, что в незарегистрированном в России лекарстве содержится большая доза психотропного вещества.

10-летний мальчик является пациентом детского хосписа, у него неизлечимое генетическое заболевание.

Как передает ТАСС, полиция позже опровергла сообщения о задержании москвички. Материалы о возможном возбуждении дела о контрабанде находятся в Федеральной таможенной службе.

Депутат Госдумы Михаил Старшинов направил запрос генеральному прокурору РФ Юрию Чайке с просьбой провести проверку законности и обоснованности задержания матери тяжелобольного ребенка.

По его словам, необходимо обеспечить правовую защиту таким пациентам и их родным, которые ищут возможности для лечения, сообщает Regnum.

В прошлом году произошел похожий случай: мать двоих детей, москвичка Екатерина Коннова пыталась продать лекарство от эпилепсии, из-за чего стала фигуранткой уголовного дела за незаконный сбыт психотропного вещества.

Заместитель директора детского хосписа "Дом с маяком" Лидия Мониава создала петицию на Change.org с просьбой помочь жительнице Москвы, которой теперь грозит до 8 лет тюрьмы. У матери-одиночки двое детей, один из которых, Арсений, неизлечимо болен. Для лечения мальчика нужен препарат "Диазепам", который не зарегистрирован в России.