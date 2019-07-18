09 Августа 2020
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Спорт Ханты-Мансийский АО - Югра
ханты-мансийск биатлонный центр (2004) | Фото: Накануне.ru

Союз биатлонистов и Росгвардия разрешили спортсменам стрелять в черте Ханты-Мансийска

Союз биатлонистов России и Росгвардия договорились о порядке использования расположенных в городах стрельбищ. В частности, снят запрет на работу такого объекта в Ханты-Мансийске.
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Как ранее сообщало Накануне.RU, Росгвардия не продлила разрешение на хранение и использование оружия Центру зимних видов спорта имени А. В. Филипенко в Ханты-Мансийске. Союз биатлонистов России собирал информацию от региональных федераций о сложностях с использованием стрельбищ. Биатлонный центр в ХМАО стал первым спортобъектом, лишившимся лицензии, однако в других регионах стрельбища также расположены в городской черте. В Югре отмечали, что проблема станет всероссийской.

Росгвардия и Союз на совместном заседании разработали план, который устранит юридическую коллизию при использования стрельбищ на стадионах, расположенных в черте города, сообщили Накануне.RU в пресс-службе СБР. На совещании речь шла о том, что вскоре в силу вступит новая документа о порядке использования стрелковых объектов, которая позволит избежать запретов на стрельбу.

Представители СБР войдут в рабочую группу по совершенствованию механизмов государственного контроля в сфере оборота оружия координационного совета, созданного при Росгвардии, где будут обсуждать использование подобных объектов. Первый вице-президент Союза Алексей Нуждов по итогам встречи заявил, что "совещание прошло плодотворно, все проблемные моменты были устранены".

"Принято решение, что уже с 18 июля будет открыто стрельбище биатлонного стадиона в Ханты-Мансийске", - сказал Нуждов.

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Союз биатлонистов и Росгвардия разрешили спортсменам стрелять в черте Ханты-Мансийска

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Теги: биатлонные центры, Росгвардия, биатлон,



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