09 Августа 2020
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Происшествия Центральный ФО В России
аэс, большой щит управления, диспетчерская (2004) | Фото: Накануне.ru

На Калининской АЭС отключились три энергоблока

На Калининской атомной электростанции (Тверская область) отключились три энергоблока. Остановка произошла в результате срабатывания защитной системы. Радиационный фон находится в пределах нормы, сообщает РИА Новости. "Из-за отключения одного из трансформаторов тока на открытом распределительном устройстве 750 киловольт отключилась линия электропередачи. Как следствие, отключены от сети первый, второй и четвертый энергоблоки Калининской АЭС", - сообщил представитель "Росатома".

12 июля действием защиты электрического генератора был отключен от сети энергоблок № 4 Белоярской АЭС (Свердловская область). "Снижение мощности энергоблока произведено по штатному алгоритму, отклонений от пределов и условий безопасной эксплуатации нет. По международной шкале INES событие квалифицировано уровнем "0" (вне шкалы, "отсутствует значимость с точки зрения безопасности"). Выработка электроэнергии энергоблоком № 4 будет возобновлена после установления и устранения причин отключения электрического генератора", - сообщили тогда в пресс-службе станции.

Калининская АЭС расположена на севере Тверской области в 125 км от города Тверь. Расстояние до Москвы — 330 км, до Санкт-Петербурга — 400 км. Площадка АЭС находится на южном берегу озера Удомля.

Через открытое распределительное устройство Калининская атомная станция выдает мощность в Объединенную энергосистему Центра по высоковольтным линиям на Тверь, Москву, Санкт-Петербург, Владимир, Череповец. Благодаря своему географическому расположению станция осуществляет высоковольтный транзит электроэнергии.

Установленная мощность Калининской АЭС – 4000 МВт. Станция состоит из двух очередей. Каждая очередь включает в себя два энергоблока, мощностью 1000 мегаватт.

I очередь: энергетический пуск блока №1 состоялся в 1984 году; в 1986 году был включен в сеть энергоблок №2

II очередь: энергоблок №3 введен в эксплуатацию в 2004 году; в 2011 году состоялся пуск энергоблока №4

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На Калининской АЭС отключились три энергоблока

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Теги: калининская аэс, белоярская аэс, энергоблок, отключение



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Развитие сюжета:

Ранее 18.07.2019 09:39 Мск Три отключившихся энергоблока Калининской АЭС могут вернуться в строй 19 июля

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