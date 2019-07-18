В Гринвиче откроется новый вход на станцию метро с 11 эскалаторами

В Екатеринбурге в понедельник, 22 июля, в Гринвиче откроется дополнительный вход на станцию метро. Предполагается, что это позволит увеличить ежедневный пассажиропоток "Геологической" на 20-25%. На сегодняшний день этот показатель в будние дни составляет 21-23 тысячи человек. Также ожидается увеличение посещаемости самого "Гринвича" за счет удобства доступа в торговый центр непосредственно с платформы поездов, минуя систему подземного перехода.

Новый вход на станцию оборудован 11 эскалаторами Otis, общая длина которых 550 метров. Четыре каскада ведут вверх, четыре – вниз.

Вестибюль станции и эскалаторные спуски, ведущие в Гринвич, декорированы мрамором и гранитом. Общая площадь покрытия натуральным камнем – около 2 тысяч кв. метров. Материалы для отделки приобретались у местных производителей, спецоборудование для метрополитена – в Санкт-Петербурге. Для строительства наклонного спуска на станцию из "Гринвича" был приобретен специальный компактный экскаватор, способный работать в стеснённых условиях тоннеля метро.

В переходе из Гринвича к платформам метрополитена, расположенным на глубине 30 метров, будут работать две кассы с операторами и 7 аппаратов по продаже жетонов. На входе смонтирован досмотровый комплекс, который уже прошел сертификацию в ФСБ.

Новый вестибюль оборудован навигацией и электронными табло.

Строительство нового входа в метро велось 5 лет, еще год ушел на подготовку и согласование проектной документации, прохождение ряда экпертиз, летом 2019 года новый вход на станцию был передан на баланс метрополитена.

Стоимость строительства составила 815 млн. рублей, финансирование осуществлялось за счет ТРЦ "Гринвич".