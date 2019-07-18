Бензин в годовом выражении подорожал на 6,7%

Потребительские цены на автомобильный бензин в первом полугодии 2019 г. увеличились на 6,7% в годовом выражении. Сведения опубликовал Росстат, передает корреспондент Накануне.RU.

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Как следует из доклада о социально-экономическом положении России, в июне цены увеличились на 0,7%. С начала года - на 1,4%.

Рост цен за шесть месяцев 2019 г. пока что складывается ниже, чем в аналогичном периоде прошлого года. В январе-июне 2018 г. стоимость топлива увеличивалась на 9,4% в годовом выражении.

Как сообщало Накануне.RU, председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев пригрозил наказанием компаниям в случае повышения цен на бензин в отсутствие соглашений. Ранее "эсеры" предложили отменить снижение ставок вывозных таможенных пошлин на сырую нефть и нефтепродукты.