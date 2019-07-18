"Ростех" может продать свои акции "Мотовилихинских заводов" и выйти из состава кредиторов оборонного предприятия

Компания "Ростех" планирует продать принадлежащие ей 50% акций "Мотовилихинских заводов" ("МЗ") и выйти из числа кредиторов оборонного предприятия. Покупателем может стать "Трансмашхолдинг", передаёт корреспондент Накануне.RU.

Напомним, 26 марта 2018 г. Арбитражный суд Пермского края признал "Мотовилихинские заводы" банкротом, в отношении него открыто конкурсное производство. Предприятие сообщило о планах провести сокращение сотрудников.

"Трансмашхолдинг" ("ТМХ") проводит аудит "заводов" – в июне менеджеры "ТМХ" минимум дважды приезжали на оборонное предприятие. При этом "Ростех", контролирующий долги "МЗ", планирует выйти из состава кредиторов, перепродав новому инвестору долги, сообщает "Ъ-Пркиамье".. Продажа предприятия готовится в рамках договоренностей госкорпорации и "Трансмашхолдинга", по которым ряд оборонных активов переходит в частные руки. Директор Центра анализа стратегий и технологий Руслан Пухов полагает, что появление нового инвестора пойдет предприятию на пользу – в случае смены владельца "заводы" сохранят свой оборонный профиль.