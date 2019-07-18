10 кошек и 15 собак: в Екатеринбурге на съемной квартире обнаружили целый зоопарк

В Екатеринбурге приставы исполнили решение суда о доступе в съемную квартиру. Когда они зашли внутрь, их ждал сюрприз.

Как сообщили Накануне.RU в УФССП России по Свердловской области, в ведомство поступил исполнительный лист о предоставлении доступа в жилое помещение нанимателями квартиры по улице Восточной представителям наймодателя. Женщина, проживающая в квартире по договору соцнайма, отказывалась от обследования сданного ей помещения. Тогда судебным приставам пришлось пойти на хитрость: под видом сантехников вместе с представителями наймодателя им все же удалось попасть в квартиру.

Внутри представителей власти и взыскателя встретили 25 пушистых жильцов: 10 кошек и 15 собак. Выяснилось, что именно этих "постояльцев" и скрывала женщина.

После этого был произведен осмотр помещения и составлен соответствующий акт. Дальнейшая судьба животных пока неизвестна.