На шахте в Кузбассе произошло обрушение породы, погиб горняк

Следователи начали доследственную проверку после гибели горняка на шахте "Анжерская-Южная" в Кузбассе.

Как сообщили Накануне.RU в СУ СКР по региону, 17 июля поздно вечером в горной выработке шахты обнаружено тело 47-летнего горнорабочего с различными травмами.

Установлено, что проходчик выполнял работы в вентиляционном штреке, когда произошло отслоение породы, которая придавила рабочего.

Мужчину вытащили из-под завала его коллеги, подняли на поверхность. Но помочь ему врачи уже не смогли.

Всего в шахте находилось 66 человек, эвакуация не проводилась. Работа шахты приостановлена.

В феврале в Кузбассе горнорабочих завалило в результате выброса метана и угля на шахте им. Тихова.

В момент инцидента в шахте находились 190 горнорабочих, из них 10 находились в районе завала. Четверых завалило, один погиб от травмы. Работа шахты была приостановлена , там работала комиссия.