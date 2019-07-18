Правительство обсуждает размер штрафов за проезд по платным трассам без оплаты

Минтранс разрабатывает законопроект, предусматривающий штрафы за неоплаченную езду по платным дорогам. Предполагается, что самостоятельно и без последствий оплатить штраф можно будет в течение пяти - десяти дней.

"Коммерсант" сообщает, что документ уже находится на согласовании в правительстве. КоАП планируется дополнить статьёй 12.21.4, устанавливающей ответственность за данное нарушение.

В случае проезда без оплаты со стороны россиян, взыскание будет выставляться автовладельцу, а если нарушение допустит грузовик, принадлежащий иностранной компании, планируется штрафовать водителя.

Суммы, взысканные по штрафам, направят в Федеральный дорожный фонд.

Напомним, безальтернативные платные дороги могут появиться на 70% территории страны.