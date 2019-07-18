Свердловские депутаты на следующей неделе соберутся в последний раз
Совет Законодательного собрания Свердловской области утвердил график заседаний осенней сессии 2019 года в период с октября по декабрь, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального парламента.
По словам председателя заксобрания Людмилы Бабушкиной, 30 июля, на финальном в весенней сессии заседании 2019 года, депутатами будут рассмотрены все законопроекты, необходимые для начала работы над формированием областного бюджета на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов.
В частности, народные избранники обсудят величину прожиточного минимума пенсионера на 2020 год и внесут изменения в закон в бюджете-2019. А в сентябре в региональном минфине начнутся согласительные процедуры с муниципалитетами по распределению денег между территориями. Также, отметим, депутаты одобрят выделение еще 750 млн руб. из бюджета на конгресс-центр МВЦ "Екатеринбург-Экспо", который уже был сдан в эксплуатацию в июне 2019 года.
Дата первого заседания осенней сессии намечена на 22 октября.