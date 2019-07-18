Арестованный экс-владелец Антипинского НПЗ может выкупить завод обратно

Арестованный по подозрению в хищении 1,8 млрд руб. у "Сбербанка" бывший владелец Антипинского НПЗ Дмитрий Мазуров может обратно выкупить пакет акций предприятия.

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Как сообщало Накануне.RU, в мае 80% акций Антипинского нефтеперерабатывающего завода получил "Сбербанк". Сейчас контрольный пакет принадлежит совместной компании банка и азербайджанской Socar.

Однако, по информации "Ъ", с Дмитрия Мазурова не были сняты личные поручительства по кредитам "Сбербанка", что дает ему право на обратный выкуп. Как сообщает издание, со ссылкой на представителей бизнесмена в структуре New Stream, уголовное преследование бизнесмена связано с попыткой "Сбербанка" помешать ему бороться за актив. Также в New Stream сообщили, что для организации обратного выкупа ведутся переговоры с партнерами, не уточнив, о ком идет речь

Добавим, что 18 июля состоятся слушания дела о банкротстве "Антипинского НПЗ, иск подал сам завод, долги предприятия оцениваются в 346 млрд руб. Собственником 80% АНПЗ является совместное предприятие "Сбербанка" и азербайджанской "SOCAR, еще 20% принадлежит однокурснику президента Владимира Путина Николаю Егорову. В суд поданы иски о взыскании долгов с других компаний группы "Новый поток". Среди ответчиков – проходящий процедуру банкротства "Антипинский НПЗ".

Также сообщалось, что с сегодняшнего дня Антипинский НПЗ возобновит работу.