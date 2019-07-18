В Екатеринбурге возбудили дело об избиении подростка во время "скверных" протестов

В Екатеринбурге возбуждено дело об избиении подростка во время недавних протестов против строительства храма святой Екатерины. Как передает корреспондент Накануне.RU, об этом сообщает Telegram-канал "Апология протеста".

Известно, что дело возбудили по части 1 статьи 115 УК РФ (умышленное причинение легкого вреда здоровью). Сообщается, что 17-летний молодой человек пришел в сквер, чтобы снимать акцию протеста, однако ему сломали нос и какое-то время он находился в больнице.

Накануне юношу признали потерпевшим и допросили. Известно также, что подозреваемых по делу пока нет.

Напомним, на минувшей неделе у троих участников акций протеста против строительства храма в сквере Екатеринбурга прошли обыски. Сообщалось, что они проводились по делу о массовых беспорядках.