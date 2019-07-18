09 Августа 2020
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Общество Ханты-Мансийский АО - Югра
Юрий Гулягин (2019) | Фото: Накануне.RU

Замгенпрокурора России проведёт личный приём в Ханты-Мансийске

Заместитель Генерального прокурора России Юрий Гулягин проведёт личный приём в Ханты-Мансийске, сообщили Накануне.RU в пресс-службе окружной прокуратуры.

Разговор пойдёт о том, есть ли нарушения законов в сферах жилищно-коммунального хозяйства, в том числе обеспечения югорчан жилищно-коммунальными услугами, занятости населения и оплаты труда, выплаты пенсий и пособий, соблюдения прав дольщиков.

Приём пройдёт в здании окружной прокуратуры по адресу улица Чехова, 1А и начнётся в 10.00 26 июля. Необходима предварительная запись, она проводится 17-19 июля по телефону в Ханты-Мансийске 352-212. Также можно записаться в здании прокуратуры. На встречу с Гулягиным лучше прийти с готовым письменным обращением.

Напомним, ранее Гулягин проводил личный приём в Ханты-Мансийске в феврале. Тогда с жалобами обратились 15 человек. Среди проблем югорчан – некачественная работа застройщиков, сложности с получением социальных выплат и невозможность отдать ребёнка в детский сад. В мае аналогичная встреча прошла в Салехарде. Предшествовало ей межведомственное совещание, на котором Гулягин устроил выволочку главам ямальских Гострудинспекции и управления судебных приставов

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Замгенпрокурора России проведёт личный приём в Ханты-Мансийске

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Теги: Юрий Гулягин, личный приём, заместитель генерального прокуроа



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