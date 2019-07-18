09 Августа 2020
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Общество В России Москва
Глеб Клубничка Жемчугов (2013) | Фото:

Экс-участника "Дома-2" Глеба Клубничку уволили с Первого канала за пьянство

Бывший участник шоу "Дом-2" Глеб "Клубничка" Жемчугов лишился работы в должности старшего редактора программы "На самом деле" на Первом канале. По его собственному признанию, причиной увольнения стал загул.

"Я не работаю больше в должности старшего редактора Первого канала. Первая причина в том, что я немного загулял и периодически перестал выходить на работу. Вторая — мое тотальное разочарование в том, что там происходит, какие люди там работают", — цитирует Клубничку StarHit.

По его словам, программа, на которой он работал, "неискренняя, а поднимаемые на ней вопросы нацелены лишь на получение высоких рейтингов".

Бывший участник "Дома-2" добавил, что телеканал предупредил родителей о том, что их сын ушел в "дикий загул", и они в итоге отвернулись от Жемчугова.

"Родители от меня отказались, заявив, что я упустил идеальную работу. За эти три недели ни одного сообщения не было от них, даже не узнали, жив ли я. Они считают, что меня не спасти, общаться со мной не хотят. Так получилось, что те, кто был ближе всех, отдалились и оставили меня", — посетовал он.

В "Дом-2" Жемчугов приходил несколько раз, женился там, у него родился ребенок, потом супруги развелись. Все эти годы Глеб пытался (безуспешно) стать певцом, ведущим, продюсером и т.д. С бизнесом тоже дела не пошли. А в прошлом году, по некоторым данным, 30-летний мужчина лечился от наркотической зависимости в одной из подмосковных клиник.

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Экс-участника "Дома-2" Глеба Клубничку уволили с Первого канала за пьянство

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Теги: глеб клубничка жемчугов, первый канал, увольнение. пьянство



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