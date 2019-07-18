09 Августа 2020
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Экономика В России
фармацевт, фармацевтика, таблетки (2015) | Фото: sos03.lt

В России подорожали лекарства

В июне в России продолжился рост цен на отдельные виды медикаментов и медицинских товаров. Сначала года медикаменты подорожали на 3,9%, свидетельствуют данные Росстата.

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Цены увеличиваются на дешевые лекарства, передает корреспондент Накануне.RU. По данным статведомства, йод, офтан катахром, валидол стали дороже на 1,9-3,4%. Повышение цен на лоратадин, троксерутин, таурин, настойка пустырника, валокордин, корвалол, алмагель, метамизол натрия, вату и бинты составило в среднем 0,7-1,5%.

В годовом выражении цена на медикаменты выросла на 6,5%.

Добавим, что за полгода стоимость медицинских услуг также повысилась на 2,5%.

Как сообщало Накануне.RU, исследования показывают, что россияне начали экономить на лекарствах: продажи в аптеках сократились впервые с 2015 г. Ранее сообщалось, что лекарства подорожают за счет маркировки.

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В России подорожали лекарства

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Теги: лекарства, Росстат, инфляция



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