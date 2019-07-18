Антонов: США развязали визовую войну против России

Вашингтон развязал против российских дипломатов "визовую войну", от этого страдают в том числе и американские дипломаты в России, заявил посол в США Анатолий Антонов.

Это произошло после того, как 60 российских дипломатов и члены их семей были высланы из США в апреле 2018 года, пояснил посол.

По словам Антонова, Вашингтон прекратил выдавать визы для российских дипломатов и административно-технического персонала.

Он заявил, что США "ввели систему разменов", и за каждого российского дипломата Россия должна будет выдавать визу дипломату из США, пишет Regnum. Такая же ситуация, по его словам, и с сотрудниками административно-технического состава.

Напомним, в прошлом году проблема с выдачей виз в США началась после того, как РФ в ответ на новые санкции сократила количество американских дипломатов в стране.

Ранее МИД РФ сообщил, что из-за визовой блокады Россия и США могут лишиться авиационного сообщения. Там отметили, что в настоящее время срок рассмотрения документов на визу достигает 250 дней вместо принятых ранее 85.