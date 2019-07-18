На "путинский" конгресс-центр в Екатеринбурге понадобилось еще 750 млн рублей

На конгресс-центр в Екатеринбурге, который строился к саммиту GMIS в Екатеринбурге и на который уже было израсходовано почти 10 млрд руб. (из них 6,5 млрд - бюджетные средства), решили выделить еще 750 млн руб. из региональной казны.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе заксобрания, депутаты профильной комиссии одобрили увеличение уставного капитала дочернего акционерного общества "Уральский выставочный центр" на 751,6 млн руб.

Средства будут направлены "на строительство" конгресс-центра международного выставочного центра "Екатеринбург-ЭКСПО".

Напомним, что объект уже был сдан в эксплуатацию 17 июня нынешнего года и принял GMIS-2019, на открытии которого с 10-минутной речью выступил Владимир Путин, после чего покинул мероприятие. Строительством конгресс-центра занимается "Синара-Девелопмент".