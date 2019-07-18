На Среднем Урале опрокинувшийся грузовик повредил газопровод

На Среднем Урале автомобиль повредил газопровод.

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Как сообщили Накануне.RU в ГУ МЧС по Свердловской области, все случилось вечером 17 июля в деревне Быкова городского округа Богданович: там произошло опрокидывание грузового автомобиля "Урал". В результате оказался поврежден газопровод низкого давления.

Пострадавших в результате инцидента нет. Сейчас поврежденный участок газопровода отключен, угрозы для населения нет.

Без газоснабжения находится 41 частный жилой дом, в которых проживают 143 человека. Восстановление поврежденного участка запланировано на сегодня, 18 июля.