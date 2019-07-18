С Кевина Спейси сняли обвинения в сексуальных домогательствах

Дело 59-летнего актера Кевина Спейси окончательно развалилось в суде, прокуратура отозвала обвинения в сексуальном насилии.

В рассматриваемом деле мужчина обвинял Спейси в домогательствах в баре. Дело, якобы, было три года назад. Звезда сериала "Карточный домик" виновным себя не признал и отрицаел все обвинения. По данному обвинению ему могло грозить до пяти лет тюрьмы.

Главной уликой в деле оставалась переписка предполагаемой жертвы со своей девушкой. Молодой человек писал ей сообщения о том, что в баре к нему пристает Кевин Спейси. Ранее мужчина передал телефон для проверки и использования в качестве доказательства обвинению. Потом телефон ему вернули, а когда улику попросила предоставить сторона защиты, мужчина отказался это сделать.

Адвокаты Спейси считают, что молодой человек удалил с телефона предполагаемые доказательства, поэтому и не хочел предоставлять им телефон. Он это отрицал до последнего времени, но потом заявил, что хочет воспользоваться пятой поправкой к конституции США, отказавшись свидетельствовать против себя. Таким образом, его свидетельства "аннулировались".

Стоит отметить, что в домогательствах в течение прошлого и позапрошлого года Спейси обвинили десятка два мужчин, в том числе звучали обвинения в изнасиловании, а также в домогательствах к несовершеннолетним. Однако никто из них не выразил желания довести дело до суда, хотя, например, Скотланд-Ярд организовал несколько проверок и даже возбуждал дело по одному из эпизодов.