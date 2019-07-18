Зеленский поручил упростить получение украинского гражданства

Украинский президент Владимир Зеленский поручил внешнеполитическому ведомству страны разработать механизм предоставления украинского гражданства как второго для этнических украинцев из дружественных стран.

"Также Владимир Зеленский поручает разработать механизм упрощенного предоставления украинского гражданства людям, которые страдают от нарушения прав и свобод в своих странах", - говорится в сообщении офиса главы государства.

Там также отметили, что указ президента России Владимира Путина об упрощенном порядке получения российского гражданства для всех жителей Донецкой и Луганской областей Украины создает препятствия для деэскалации конфликта в Донбассе, сообщает ТАСС.

Напомним, 17 июля президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому гражданство в упрощенном порядке могут получить находящиеся в России украинцы, проживавшие на всей территории Донецкой и Луганской области. Ранее такая возможность была только у тех, кто проживал в ДНР и ЛНР.

24 апреля Путин подписал указ "Об определении в гуманитарных целях категории лиц, имеющих право обратиться с заявлениями о приеме в гражданство РФ в упрощенном порядке", дающий право на это жителям ДНР и ЛНР, имеющим паспорт республик. Неделю назад сообщалось, что на гражданство РФ документы подали уже 10 тыс. жителей. Также резко ускорился процесс доставки жителей ДНР в Россию за получением паспортов.