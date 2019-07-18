09 Августа 2020
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плотинка Екатеринбург 100е горожане праздник (2019) | Фото:ДИП Свердловской области

Екатеринбург попал в топ-10 лучших городов для путешествий на летние выходные

В России составили список городов для путешествий на летние выходные для отдыха и осмотра достопримечательностей.

Как сообщили Накануне.RU в аналитическом агентстве "Турстат", в десятку лучших для летнего уик-энда вошли Санкт-Петербург, Сочи, Москва, Калининград, Великий Новгород, Нижний Новгород, Казань, Псков, Екатеринбург и Ярославль.

За Санкт-Петербург проголосовали 33% россиян, за Сочи - 18%, Москву - 12%, Калининград - 10%, Великий Новгород - 8%, Нижний Новгород - 7%, Казань - 5%, Псков - 3%, Екатеринбург и Ярославль - по 1,5%.

Опрос проводился среди пользователей интернета.

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Екатеринбург попал в топ-10 лучших городов для путешествий на летние выходные

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Теги: Екатеринбург, туризм



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