На трассе Екатеринбург - Тюмень произошло смертельное ДТП

Сотрудники ГИБДД города Богданович устанавливают обстоятельства смертельной автоаварии, которая произошла на 89 км автодороги Екатеринбург - Тюмень.

Как сообщили Накануне.RU в УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области, как выяснили полицейские, 39-летний водитель "Газели" при движении со стороны Екатеринбурга в районе 89 км наехал на впереди стоящие автомобили "Дэу Нексия", "Фав", и "Фредлайнер" с полуприцепом.

В результате ДТП водитель "Газели" 1980 года рождения скончался на месте аварии. Водитель и пассажир "Деу Нексия" с различными травмами госпитализированы.