Банкам рекомендовано не навязывать страховки к льготной ипотеке

Центробанк разослал в российские банки письмо, в котором содержатся рекомендации не предлагать к льготному ипотечному кредитованию страховки и другие дополнительные платные услуги, прямо не упомянутые в правилах предоставления банкам субсидий на льготные процентные ставки.

В письме говорится, что государственная программа льготной ипотеки для семей с детьми носит социально-ориентированный характер и, прежде всего, направлена на снижение долговой нагрузки заемщиков, сообщает "Российская газета".

Закон о льготной ипотеке под 6% годовых для многодетных семей принят Госдумой. При средней стоимости жилья от 2,5 млн руб. многодетная семья с учетом страхования жизни должна заплатить порядка 500 тыс. руб. первоначального взноса и иметь ежемесячный доход минимум 65,5 тыс. руб., отмечает доцент кафедры финансового менеджмента РЭУ им. Г.В. Плеханова Елена Алтухова. Это не под силу среднестатистической многодетной семье в регионе, отмечает она. Банки же в первую очередь смотрят на платежеспособность клиента и возможность внести первый взнос.

Сегодня по ряду программ есть возможность внести 10% стоимости жилья либо вовсе взять ипотеку без первоначального взноса при условии увеличения срока кредитования до 30 лет по ставке от 6 до 11%. Но увеличение срока кредитования не выгодно для заемщика.