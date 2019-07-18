Эксперт спрогнозировал наихудший день для рубля

Наихудшим днем для национальной валюты России может стать последняя пятница месяца — 26 июля.

Как сообщил сотрудник "Международного финансового центра" Владимир Рожанковский, рубль на следующей неделе может укрепиться до 61,9 руб. за $1. Этому, в частности, поспособствует публикация предварительных данных по ВВП США за II квартал.

Однако, как считает аналитик, по итогам заседания по монетарной политике Центробанка России, инвесторов "может постичь разочарование". После этого заседания Банк РФ может начать закупку валюты для Минфина, тогда курс рубля начнет падать, пишет "Российская газета".

О падении рубля сообщалось и раньше. Как сообщает Bloomberg, ссылаясь на главного экономиста крупнейшего банка Польши — PKO — Ярослава Косатого, это произойдет к концу текущего года. Аналитик считает, что рубль может упасть на 9,1%. Это произойдет из-за оттока инвесторов-нерезидентов из российских облигаций федерального займа.

Способствовать этому будет смягчение денежно-кредитной политики Банка России, который может и дальше снижать ключевую ставку. По данным экономиста, ЦБ сделает это еще дважды до конца года.

Из-за того, что в начале года нерезиденты активно покупали ОФЗ на фоне растущих ставок в России и снижающихся в развитых странах, это помогло рублю укрепиться на 11,3% за полгода. Однако в скором времени ситуация может измениться в противоположную сторону, сообщает Lenta.ru.

Как сообщалось ранее, на заседании в июле совет директоров Банка России рассмотрит возможность снижения ключевой ставки на 0,5%. Об этом ранее говорила председатель Центробанка Эльвира Набиуллина.