Пальмовое масло лишат льготного НДС

Председатель Госдумы Вячеслав Володин и глава кабмина Дмитрий Медведев согласовали внесение проекта закона о лишении пальмового масла льготы по налогу НДС.

"По мнению людей, это снижает качество продуктов питания, а иногда и наносит вред здоровью. Поэтому принято решение о снятии с пальмового масла льготного режима 10% НДС и возврата в обычный режим - 20%", - сказал Володин.

Документ поступит в Госдуму 18 июля, сообщает "Интерфакс".

Как сообщалось ранее, бананы, пальмовое масло и картофель попали в ТОП-3 самых импортируемых продуктов в Россию по итогам семи месяцев 2018 г. Аналитики ФинЭкспертизы составили рейтинг наиболее импортируемых в Россию продуктов питания за первые семь месяцев текущего года. Первую строчку занимают бананы (958 тыс. тонн), вторую – пальмовое масло (550 тыс. тонн), третью – картофель (543 тыс. тонн).

Объём импорта пальмового масла в Россию с января по июль 2018 г. увеличился на 19% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Аналитики пояснили причины.

"Объёмы импорта пальмового масло обусловлены, прежде всего, его ценой. Это самый дешёвый продукт из масло-жировых аналогов. Пальмовое масло в пять раз дешевле оливкового и на 10% дешевле ближайшего аналога – подсолнечного масла. Наиболее неприятный момент заключается в том, что зачастую пальмовое масло используется для производства продукции с иными потребительскими качествами, чем те, на которые рассчитывает покупатель", – пояснила генеральный директор компании ФинЭкспертиза Нина Козлова.

Проще говоря, пальмовое масло используется в пищевой промышленности для удешевления стоимости продукции. Им заменяют молочный жир. Его предпочитают российские производители майонеза, плавленого сыра, маргарина и десятков других изделий. Проблема использования пальмового масла выносилась на широкое обсуждение в прошлом году во время прямой линии с президентом Владимиром Путиным. Однако российские власти не препятствуют ввозу такой продукции, хотя в 2015 г. Минсельхоз РФ грозился вести с ней войну.

Официально вред пальмового масла не доказан.