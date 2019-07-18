09 Августа 2020
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траур приспущеный флаг (2007) | Фото: www.lebed.com

В Якутии скорбят по погибшим на реке Лена

18 июля в Якутске объявлен траур по погибшим на реке Лена.

Трагедия случилась на острове Понамарева. Сегодня в городе приспущены государственные флаги РФ и Якутии.

Телерадиокомпаниям, учреждениям культуры рекомендовано воздержаться от трансляции развлекательных передач, проведения торжественных мероприятий, сообщает "Интерфакс".

Напомним, трагедия случилась 15 июля при купании на несанкционированном месте отдыха. На пляже отдыхали десять человек. Во время купания двое детей позвали на помощь, на крики прибежали четверо взрослых. При попытке спасти детей мужчины утонули.

Детей извлекли из воды, но при проведении реанимации их спасти не удалось.

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В Якутии скорбят по погибшим на реке Лена

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Теги: Якутия, дети, пляж



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