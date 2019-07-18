09 Августа 2020
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Политика Центральный ФО Москва
Сергей Собянин, избирательная комиссия (2017) | Фото: Kotlovka.mos.ru

Baza сообщила о полетах Собянина за 1,9 млн рублей в час

Управление делами мэра Москвы заключало контракты на аренду частных бизнес-джетов, которые предназначены для командировок главы мегаполиса Сергея Собянина.

При этом стоимость полетов в три раза выше рыночной, сообщает Baza.

В конце прошлого года управление делами мэра заключило контракт с компанией "Джет Эйр Групп" на 48 млн руб., договор рассчитан с 1 января по 30 ноября 2019 года, а дополнительный контракт 23 млн руб. с той же компанией заключен уже 28 июня 2019 года.

Рыночная цена аренды самолета Embraer Legacy 600 составляет 500–600 тыс. руб. за 60 минут полета, в то время, как в контракте указана сумма 1,4-1,9 млн руб.

"Джет Эйр Групп" аффилирована с АФК "Система", основным бенефициаром которой является бизнесмен Евгений Евтушенков, которого называют "самым близким" к Собянину предпринимателем.

При этом "Джет Эйр Групп" получила контракт без конкурса, так как была единственным поставщиком.

Как сообщалось ранее, доход мэра Москвы Сергея Собянина по итогам 2018 года почти на миллион рублей превысил заработок, задекларированный им годом ранее. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на официальном сайте главы российской столицы.

Напомним, по итогам 2017 года Собянин отчитался о доходе в размере 6 млн 531 тыс. 129 руб.

Согласно опубликованному 8 мая отчёту, прошлогодний доход мэра Москвы составил 7 млн 621 тыс. 322 руб.

Также Собянин задекларировал гараж, находящийся в его собственности, и квартиру 308,1 кв. м в пользовании.

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Baza сообщила о полетах Собянина за 1,9 млн рублей в час

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Теги: Собянин, Москва



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