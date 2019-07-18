09 Августа 2020
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Экономика В России
кошелек, мелочь, зарплата, долг (2016) | Фото: punkt-a.info

Реальные доходы россиян вновь упали

Реальные располагаемые доходы жителей России за шесть месяцев 2019 года снизились по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года на 1,3%.

Для сравнения, за первое полугодие 2018 года располагаемые доходы населения выросли на 1,3%. Как следует из доклада Росстата, во втором квартале 2019 года реальные располагаемые доходы россиян сократились на 0,2% в годовом выражении. В первом квартале, как уточняется, данный показатель снизился на 2,5% к уровню января - марта 2018 года.

Как отметили в статслужбе, снижение доходов происходит из-за инфляции на потребительском рынке, роста обязательных выплат, в первую очередь процентных платежей по кредитам, сообщает ТАСС.

Как сообщалось ранее, доля россиян, которые относят себя к среднему классу, с 2014 г. сократилась с 60% до 47%. Параллельно увеличилась доля россиян, которые считают, что их доходы ниже среднего уровня, говорится в опросе "Потребительский индекс Иванова" "Сбербанка CIB".

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Реальные доходы россиян вновь упали

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Теги: доходы, Росстат, зарплаты



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