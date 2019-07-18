09 Августа 2020
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Общество В России
(2004) |

Роспотребнадзор сообщил главную причину возникновения рака

Курение вызывает 90% онкологических заболеваний, а также приводит к развитию коронарной болезни, хронического бронхита и эмфиземы.

Как говорят в Роспотребнадзоре, никотин обладает в три раза большей токсичностью, чем мышьяк, а табачный дым в 4,5 раза токсичнее автомобильных выхлопов и в 248 раз — дыма газовой горелки. Продолжительность жизни курильщика в среднем на 20-25 лет меньше, отмечает ведомство. Кроме того, рак у начавших курить в 15 лет встречается в пять раз чаще, чем у закуривших после 25 лет.

Пагубная привычка приводит к развитию заболеваний с летальным исходом, среди которых - рак легкого, хронический бронхит и эмфизема, а также - коронарная болезнь. Так, как температура табачного дыма на 35-40 градусов выше температуры воздуха и вызывает во рту существенный перепад температур, то зубная эмаль начинает трескаться, сообщают "Известия".

Напомним, Госдума возвращает помещения для курения в аэропорты. В течение двух лет автор законов - депутат Сергей Боярский пытался повернуть вспять антитабачную кампанию и вернуть помещения для курения в аэропорты. Дважды профильный комитет выносил отрицательное заключение и отправлял проект на доработку, но 16 июля проект успешно прошел первое чтение.

Поправки разрешают курить сигареты в специально выделенных изолированных помещениях, которые оборудованы системами вентиляции и организованы в "стерильных" аэропортах в зонах. Запрет курения на территории и в помещениях аэропортов был частью антитабачной кампании, апогеем которой станет полный запрет продажи сигарет с 2050 г., он действует с 2013 г. Однако пассажиры все равно курят, заявил Боярский на заседании, только используют для этого туалеты. Депутат предложил вернуть кабинки для курения, аэропорты смогут устанавливать их в добровольном порядке. По словам парламентария, все крупные хабы поддерживают инициативу и готовы включить обустройство мест для курения в планы реконструкции.

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Роспотребнадзор сообщил главную причину возникновения рака

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Теги: Роспотребнадзор, курение, рак



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