Контактная группа достигла договоренности о бессрочном перемирии в Донбассе

Трехсторонняя контактная группа в составе РФ, Украины и ОБСЕ договорилась о бессрочном прекращении боевых действий в Донбассе с 00 часов 21 июля по киевскому времени.

Об этом сообщил спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик и представитель России в группе Борис Грызлов. В районе станицы Луганской завершено разведение сторон и военной техники. Как сообщил пресс-секретарь представителя Украины в группе Леонида Кучмы Дарк Олифер, достигнута договоренность об одновременном демонтаже укреплений в этом районе с обеих сторон.

Грызлов в свою очередь добавил, что пока Киев до сих пор не выполнял ряд требований, утвержденных именно в "нормандском формате", сообщает "Интерфакс".

Напомним, 11 июля президенты России и Украины Владимир Путин и Владимир Зеленский впервые в истории поговорили по телефону, пишет сайт Кремля. Переговоры прошли по инициативе украинской стороны.

Политики поговорили про конфликт на Донбассе, а также обсудили совместную работу по возвращению удерживаемых граждан с обеих сторон.

Путин и Зеленский договорились о продолжении этой работы на уровне экспертов.

Ранее спецпредставитель Госдепа США по вопросам Украины Курт Волкер заявил, что Верховной раде Украины нового созыва нужно будет принять или обновить законы, связанные с Минскими соглашениями, в частности законы об особом статусе Донбасса, амнистии и местных выборах.