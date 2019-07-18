Вишневский проталкивает во власть супругу Викторию Работнову, нарушая закон

За двадцать лет в «Яблоке» Борис Вишневский успел сделать себе имя. Однако не благими поступками, а скандалами и провокациями, в которых участвовал. Дурная политическая слава сыграла с ним злую шутку, и его избирательная кампания на выборах в губернаторы Петербурга закончилась во время этапа регистрации.

Потворствуя амбициям, Вишневский решил продвинуть свою жену Викторию Работнову в большую политику, утверждают питерские СМИ. Супруга чиновника должна была баллотироваться в МО «Морской», в котором она уже являлась сотрудником избиркома. То есть, в нарушение Федерального закона, получается, хотела зарегистрировать саму себя. Когда один из коллег заявил ей, что такие действия противозаконны, Работнова ответила, что ей все равно.

Также жена Вишневского пишет статьи для либеральных изданий как местного, так и регионального значения, что весьма сильно упростило ей задачу в продвижении тезисов своей политической программы и очернении конкурентов.

Избирком обратил внимание на нарушения Виктории Работновой и отказал ей в регистрации на выборах, на что женщина просто устроила скандал. Для улаживания дел с «отказниками» прибыли сотрудники ЦИКа Александр Кинев и Евгений Шевченко. Прибывшие, по утверждению некоторых питерских СМИ,стали оказывать давление на местный избирком, требуя закрыть глаза на противозаконные действия супруги Вишневского.

Лояльность Кинева, местные политические наблюдатели связывают с тем обстоятельством, что у него имеется за плечами 20-летний стаж в «Яблоке» на пару с Вишневским, а благосклонность Шевченко, мол, имеет цену.

Получается, что громкие заявления о «честности и справедливости» Бориса Вишневского – не более чем сотрясание воздуха. На деле же амбиции он ставит выше красивых, но «неудобных» принципов.