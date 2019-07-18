Акционер банка «Югра» обвинил РБК в клевете

Заявление о возбуждении уголовного дела направлено в ГУ МВД по городу Москве

Неожиданный эпизод возник в истории вокруг банка «Югра». Как сообщает сетевое издание «Гражданские силы.ру», 17 июля адвокат Хотина направил в ГУ МВД по городу Москве заявление о возбуждении уголовного дела по факту одной из публикаций РБК.

Как следует из текста заявления, на которое ссылается издание, суть претензии состоит в том, что «неустановленные лица из числа сотрудников ПАО «РБК» либо лиц, являющихся источниками ПАО «PБK», в неустановленное время, но не позднее 13:26 15 июля 2019 года, подготовили статью, содержащую заведомо ложные сведения в отношении Хотина А.Ю., с целью опорочить его деловую репутацию и распространили её путём публикации на сайте издания, совершив преступление, предусмотренное ч. 2 ст. 128.1 УК РФ…».

В апреле 2019 года был задержан начальник так называемого «банковского» отдела ФСБ России полковник Кирилл Черкалин. Следствие подозревает его в получении крупных взяток. По факту обысков по месту его проживания было изъято порядка 12 миллиардов рублей. Отмечается, что в день задержания Черкалина из России выехал первый замгендиректора госкорпорации «Агентство по страхованию вкладов» (АСВ) Валерий Мирошников якобы для необходимого лечения за рубежом.

При этом, некоторые сетевые издания, в частности, «Медиазона», ссылаясь на источники «Ъ», утверждали, что у следствия якобы именно в это время возник интерес к Валерию Мирошникову. Изучение его переписки с Кириллом Черкалиным натолкнуло на предположение, что Мирошников и Черкалин предлагали свои услуги банкам по, так сказать, «решению проблем». Но за весьма немаленькие суммы — порядка 200 миллионов долларов.

Если вернуться к статье РБК, которая послужила поводом для обращения к правоохранителям, то в ней, как утверждает представитель Алексея Хотина, было изложено следующее: «По данным собеседников РБК, ведущий дело следователь изучил телефонную переписку Черкалина и Мирошникова и решил проверить последнего на возможную причастность к организации преференций для бывшего мажоритария банка «Югра» Алексея Хотина при банкротстве банка».

По мнению адвоката Хотина, подобные утверждения являются вымыслом, не имеющим никакого подтверждения. А цель публикации в том, чтобы дискредитировать его клиента. Издание напоминает, что о каких-либо преференциях говорить бессмысленно, так как банк «Югра» был лишен лицензии в 2017 году, все попытки опротестовать это решение ни к чему не привели. В отношении Хотина заведено уголовное дело и он находится под домашним арестом.

Любопытно, что в отношении внезапно почувствовавшего себя нуждающимся в медицинской помощи зарубежных эскулапов Валерия Мирошникова, поведал много интересного бывший банкир Сергей Пугачев. Он чуть ли не прямо обвинил Мирошникова в вымогательстве. А, например, издание Forbes утверждает, что когда Пугачев попытался навести справки о Мирошникове, ему посоветовали не иметь с ним дел, намекнув, что это «опасный человек со связями в ФСБ».

Пугачев говорит, что на него выходили люди, якобы представляющие Мирошникова, и предлагали ему реализовать его бывшие судостроительные активы в России. Правда, свою помощь в реализации они оценивали в комиссию, составляющую 10 процентов, что могло потянуть примерно на 350 миллионов долларов США. Но бывший банкир якобы отказался.

Более того, Пугачев утверждает, что немного погодя, на него вышел сам Кирилл Черкалин. Суть предложения была такова - на Пугачева готовится некое уголовное дело и Чекалин готов не дать ему ход при условии получения 20 миллионов долларов. Пугачев якобы снова отказался. И стал фигурантом уголовного дела, возбужденного по банкротству «Межпромбанка».

Что касается Хотина, то в окружении банкира полагают, что статья в РБК и, возможно, иные действия - это попытка дискредитировать его в глазах общественности. А связана она может быть с началом возврата денежных средств вкладчикам- превышенцам банка «Югра». Как сообщалось ранее, выплаты стартовали в июне 2019 года. Производит их АО «Комплексные инвестиции», акционером этого общества является как раз Алексей Хотин.

Ранее РИА «Новости» сообщало, что представитель Алексея Хотина обратился в правоохранительные органы с заявлением о клевете, содержащейся в другой статье РБК, которая, по мнению адвокатов Хотина, опять же имела целью дискредитацию банкира. В ней высказывалось предположение, что полковника ФСБ Кирилла Черкалина задержали якобы после того, как экс-владелец «Югры» дал показания против него. В ближайшем окружении банкира назвали эти обвинения «чушью».