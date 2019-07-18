Ростех окажет помощь Тюменской области в развитии цифровой и энергетической инфраструктуры

Губернатор Тюменской области Александр Моор подписал соглашение с гендиректором Госкорпорации Ростех Сергеем Чемезовым о реализации совместных проектов в сфере цифровизации региональной инфраструктуры, внедрения энергосберегающих технологий и создания высокотехнологичной промышленной продукции, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областного правительства

Комментируя подписанное соглашение, Сергей Чемезов назвал Тюменскую область одним из важнейших промышленных регионов России. По его словам, регион интенсивно развивается и внедряет передовые технологии в различных сферах.

"Ростех готов оказать региону всестороннюю поддержку в этом - своими разработками, комплексными решениями, экспертизой", - заявил он, подчеркнув, что соглашение означает сотрудничество в проектах цифровизации региона, повышает комфортность и безопасность городской среды, а также решает задачи в рамках приоритетных национальных проектов.

Также сотрудничество будет вестись в сфере внедрения высокотехнологичных методов производства, промышленной робототехники, аддитивных технологий, композитных материалов в различных отраслях экономики региона.

Губернатор Александр Моор отметил, что Тюменская область уже долгое время системно занимается внедрением цифровых технологий и развивает базовую и поддерживающую инфраструктуру этой отрасли.

"Подписанное соглашение открывает Тюменской области новые возможности для создания и продвижения инновационных и цифровых технологий, их применения в совершенно разных сферах региональной экономики", - отметил Александр Моор. В пример он привел внедрение интеллектуальной видеоаналитики на основе распознавания лиц, предусмотренную соглашением. Это один из способов решения задач безопасности городов и инфраструктуры области.