09 Августа 2020
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мотоциклы, Авто-мото Парад 2013, Москва (2013) | Фото:Накануне.RU

Мотопробег "Сел и поехал" добрался до Благовещенска

Мотопробег "Сел и поехал" проходит по городам России, участники прибыли в Благовещенск.

Акция приурочена к 30-летию главного спасательного ведомства страны МЧС России, которое будет отмечаться в 2020 году. Экспедиция стартовала 2 июля 2019 года из Санкт-Петербурга. Участники на мотоциклах и автомобиле преодолеют расстояние в 13 тыс. км, посетив 20 городов России. В целом путешествие займет порядка 20 дней и завершится на востоке страны, на острове Сахалин.

По маршруту следования участники экспедиции посещают региональные Управления МЧС, где встречаются с пожарными, спасателями, курсантами, студентами и слушателями учебных заведений, а также с людьми, чьи судьбы пересеклись в той или иной чрезвычайной ситуации.

Блогер и организатор мотопробега Павел Кобяк рассказал о том, как продвигается путешествие. Участникам уже удалось преодолеть расстояние в 8000 км. В пути блогер планирует снять интервью с сотрудниками и ветеранами МЧС, представителями династий пожарных и спасателей. Они расскажут о том, как рискуют жизнью и здоровьем каждый день.

Интервью из экспедиции станут основой для фильма "Герои нашего времени". В следующем – юбилейном для МЧС году – его покажут во многих школах страны.

Добавим, что мотопробег не состоялся бы без поддержки топливного партнера – "Роснефти". Компания имеет развитую сеть АЗС почти во всех российских регионах, что очень важно для мотоциклистов. К слову, информация о качественных продуктах "Роснефти" войдет в фильм. "Нас поддержала "Роснефть", и мы очень благодарны за доверие", – говорит Павел Кобяк.

мотопробег "сел и поехал"(2019)|Фото: мчс

Отметим, что руководитель экспедиции – известный мотопутешественник, автор фильмов и книг, основатель движения "Сел и поехал", он неоднократно организовывал различные мотопоездки: в Афганистан, на Памир, на Кавказ и многие другие.

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Мотопробег "Сел и поехал" добрался до Благовещенска

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Теги: сел и поехал, мотопробег, роснефть, Павел Кобяк



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Развитие сюжета:

Ранее 19.07.2019 14:56 Мск Мотопробег "Сел и поехал": героя нашего времени нашли в Хабаровске

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