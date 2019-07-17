09 Августа 2020
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Происшествия Ямало-Ненецкий АО Уральский ФО
уголовное дело (2016) | Фото: skr.su

В Салехарде судят двух подростков за грабеж и вымогательство

В Салехарде перед судом предстанут двое подростков. 15-летних юношей обвиняют в вымогательстве, совершенном группой лиц по предварительному сговору с применением насилия и в грабеже, сообщили Накануне.RU в пресс-службе СУ СК РФ по Ямало-Ненецкому автономному округу.

По данным следствия, вечером 19 апреля 2019 г. молодые люди, используя малозначительный повод, потребовали у 13-летнего школьника три тысячи рублей. Ребенок отказался отдавать деньги, за это обвиняемые избили его и потребовали передать три тысячи рублей в течение двух недель.

В мае обвиняемые продолжили преследование потерпевшего. Угрожая насилием, они требовали уже пять тысяч рублей и сотовый телефон. Встретив ребенка на улице, они отобрали у него мобильник и воспользовались им по своему усмотрению.

Во время предварительного следствия, обвиняемые признали свою вину, но не раскаялись. Родители подростков, сразу же после возбуждения уголовного дела попытались скрыть своих детей от правосудия, отправив их к родственникам за пределы Ямало-Ненецкого автономного округа. В настоящее время их местонахождение установлено, и подростки предстанут перед судом.

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В Салехарде судят двух подростков за грабеж и вымогательство

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Теги: подростки, уголовное дело, вымогательство



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