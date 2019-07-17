В Гаинском районе Прикамья размыты пять автомобильных мостов

В пермском крае из-за паводка пострадал еще один район, сообщили Накануне.RU в пресс-службе ГУ МЧС России по Пермскому краю.

По данным ведомства, из-за обильного дождя в поселке Сейва Гайнского района подтоплены 24 придомовые территории, размыты пять автомобильных мостов и два участка автодорог, в результате чего затруднен проезд легкового транспорта к трем населенным пунктам с населением 1117 человек. Пострадавших нет, эвакуация не требуется.

В районе введен режим ЧС. На место происшествия привлечены силы и средства звена территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Гайнского района: 12 единиц техники и 20 человек личного состава, от МЧС одна единица техники и один человек личного состава.

Также в МЧС прокомментировали ситуацию с паводком в Юрлинском районе. В ведомстве заявили, что из-за подъема воды в реке Лопва подтопленной оказалась 81 придомовая территория, из них 10 жилых домов, в которых проживают 54 человека. Они эвакуированы. Размыты участки автодорог, отрезанными от внешнего мира оказались пять населенных пунктов с населением 645 человек.

При этом в ведомстве подчеркнули, что с сегодняшнего дня дожди в Прикамье прекратились, уровень воды снижается и ситуация с паводком находится под контролем.